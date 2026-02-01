Pichel denuncia el uso político de los trabajadores municipales

El grupo municipal socialista de Forcarei, que encabeza Verónica Pichel, denuncia lo que consideran una «maniobra de manipulación, confusión de roles e uso político do Concello sin precedentes» en la institución local. Tras haber puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo diversas irregularidades cometidas en el Concello, que señalan que fueron corregidas solo tras la intervención de este organismo, el PSOE denuncia ahora la utilización de personal municipal con fines partidistas. Según explica Pichel, la secretaria-interventora del Concello elaboró un escrito de apoyo firmado por solo cuatro trabajadores municipales, incluida ella misma. En dicho documento, se autoproclama representante y delegada sindical, una condición que, según el PSOE, carece de validez legal. Pichel asegura que «preténdese vender á opinión pública que existe un ‘nutrido grupo de traballadores’ pedindo ao PSOE que cale, algo que é falso». Para los socialistas, la responsabilidad es política, e indican que «o escandaloso non é a denuncia, é permitir traballar a unha persoa de baixa, actuar só cando intervén a Inspección, e mobilizar cargos técnicos e persoal afín para silenciar á oposición», concluyen.