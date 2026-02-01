Palmou recibe la insignia de oro en Pontevedra
El Colegio de Abogados le entregó este reconocimiento por su labor y trayectoria
REDACCIÓN
A Estrada
El colegiado Xesús Palmou recibió este pasado viernes la insignia de oro del Colegio de Abogados de Pontevedra, coincidiendo con la celebración de la festividad de San Raimundo de Peñafort, en un acto celebrado en la propia institución. Xesús Palmou pronunció unas palabras de agradecimiento, y destacó la importancia del dialogo con los abogados en su etapa como Conselleiro de Xustiza, un diálogo que fue garantía para alcanzar importantes soluciones en este campo, así como la importancia de su actividad en el ámbito de la policía y de la abogacía como base fundamental de la necesaria formación ética y jurídica para su vida en el mundo de la política.
