O Toxo celebrará el 21 de marzo su cocido anual

La Escudería de Clásicos O Toxo celebrará su cocido anual el 21 de marzo. La junta de gobierno local ha autorizado a la asociación el uso del Campo da Feira, junto a la Praza de Abastos, entre las 9 y las 12 horas como punto de concentración de los vehículos participantes en una ruta por la zona.

