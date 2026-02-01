Lalín reclama mejoras en la vía de Vilatuxe a Cruz da Grade

A preguntas de Compromiso por Lalín, el alcalde, José Crespo, indicó que ya reclamó a la Xunta aglomerado para la PO-203, de Vilatuxe a Cruz da Grade. Compromiso también pidió la poda de árboles en Pozo do Boi y mejorar la limpieza de la rúa B los domingos. El PSOE quiere saber cuándo se reparará el antiguo centro de salud y entregarlo al Concello, y el BNG pregunta por las medidas para dinamizar el comercio local.