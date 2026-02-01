Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marinero gallego muertoSe marcha Bryan ZaragozaCruceristas se casan en el CunqueiroRed 'narcolanchas' GaliciaMuere Francisco García (BNG)San Blas
instagramlinkedin

El Kachucha Fest vuelve a triunfar y logra una cuota de pantalla del 11,4% en Galicia

El Kachucha Fest vuelve a triunfar y logra una cuota de pantalla del 11,4% en Galicia | BERNABÉ

El Kachucha Fest vuelve a triunfar y logra una cuota de pantalla del 11,4% en Galicia | BERNABÉ

La Gala da Gastronomía de Galicia, emitida por la Televisión de Galicia desde el Lalín Arena, congregó a una media de 95.000 espectadores en la noche del viernes. El volumen de audiencia del Luar ahora bautizado como Kachucha Fest se tradujo en una cuota de pantalla del 11,4%, lo que le permitió liderar en varios momentos su franja de emisión en Galicia y superar ampliamente la media diaria de la cadena (9%). En la imagen, foto de familia de las autoridades con los premiados por el Concello de Lalín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents