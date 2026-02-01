El Kachucha Fest vuelve a triunfar y logra una cuota de pantalla del 11,4% en Galicia
La Gala da Gastronomía de Galicia, emitida por la Televisión de Galicia desde el Lalín Arena, congregó a una media de 95.000 espectadores en la noche del viernes. El volumen de audiencia del Luar ahora bautizado como Kachucha Fest se tradujo en una cuota de pantalla del 11,4%, lo que le permitió liderar en varios momentos su franja de emisión en Galicia y superar ampliamente la media diaria de la cadena (9%). En la imagen, foto de familia de las autoridades con los premiados por el Concello de Lalín.
