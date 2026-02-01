Julio López deja el gobierno cruceño por desavenencias con Luis Taboada

Es una decisión meditada durante los dos últimos meses y con la que pone fin a más de dos años de desencuentros ·«y faltas de respecto que no voy a consentir». El edil de Cultura, Turismo, Comercio e Feiras de Vila de Cruces, Julio López Carballal, presentó anteayer viernes a media tarde su renuncia como concejal de Xuntos polo Noso Concello, el partido que gobierna el municipio desde 2019. De este modo, pasa al grupo mixto pero, al no dimitir como edil, mantendrá las áreas que mencionamos y la remuneración. Tendrá que ser el alcalde, Luis Taboada, quien lo cese de sus competencias y sueldo.

López asegura que «es público y notorio que mi relación con Taboada no es para nada la del anterior mandato». En 2019 ambos, junto a Mireya Otero y sin experiencia previa en política, remataron con 29 años de gestión del alcalde popular Jesús Otero gracias al apoyo del BNG y del PSOE para acceder a la Alcaldía. «Nuestra gran virtud en ese primer mandato es que éramos tres, sí, pero parecíamos uno. Estábamos muy unidos, pero eso se rompió».

Retirada de la tenencia sin explicaciones

Asegura que las discrepancias con el regidor comenzaron en septiembre de 2023. A mediados de noviembre de 2025 saltaron las alarmas de forma «oficial», cuando Taboada quita la tenencia de la Alcaldía a López pero no realiza ningún ajuste más en el ejecutivo local ni le da explicaciones al concejal del porqué de esa decisión. Una semana después, López tuvo que someterse a una operación quirúrgica que le mantuvo de baja precisamente hasta anteayer. La oposición preguntó en el pleno por su situación y por quién se encargaba de sus áreas desde entonces, y López ve normal este interés. «Desde el Concello no se les dijo que yo estaba de baja, y no eran tan difícil comunicárselo». Del mismo modo, apenas hubo contacto entre López y los otros cinco ediles durante todas estas semanas, y quiere aclarar que los actos a los que acudió (como el concierto de la Artística que supuso el último de Mateo Gómez como director, el pasado día 3) fue en calidad de vecino, no como concejal, y que si intervino fue a petición de la banda.

«Me da una pena enorme esta situación. Pero no tiene sentido que siga en Xuntos porque no se cuenta conmigo para nada », añade. Sí hace un balance positivo de estos siete años como político local. Lleva áreas con mucha visibilidad y asegura que los vecinos le insisten en siga con estos departamentos. Le han quedado algunas espinas, como explotar todo el potencial del Museo da Minería con una galería visitable. «Ya hablaré largo y tendido cuando toque, pero quedaron muchas cosas por hacer por ser apáticos». López, por ejemplo, hizo de guía para grupos en las vistas de este complejo de Fontao, y recuerda que hay otro reclamo en Cruces, el observatorio astronómico de Zarragrande, que se ve frenado por presuntas ansias de protagonismo de Taboada. «Estaba siempre trincando, siempre trincando, con lo de que xa o farei eu».

A un año y cuatro meses de los comicios locales, es imposible no preguntarle a Julio López si el siguiente paso será encabezar la lista de los populares o la de un grupo independiente. «Lo que menos me preocupa ahora es el PP y las elecciones. Me gusta la política, pero no puedo deciros ahora qué va a pasar en mayo de 2027, porque no lo sé».