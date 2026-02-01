La hostelería estradense lo ve negro

El debate se ha instalado en la hostelería estradense desde hace meses. Las cuentas no terminan de salir en una situación que se ha visto agravada en una dura cuesta de enero en la que las malas condiciones climatológicas hicieron que muchos de sus clientes decidiesen ver los truenos desde la ventana. A ello hay que sumar el cierre en solo una semanas de dos céntricos locales, el Acrópolis y A Resistencia, además del histórico restaurante, La Bombilla, y los rumores que apuntan a más cierres.

Para conocer los motivos de esta situación hablamos con conocidos hosteleros del pueblo, de diferentes sectores, y sus respuestas sorprenden por su similitud. Todos ellos apuntan a los mismos problemas y también destacan la dificultad de encontrarles una solución. Subida de costes de la materia primera, incremento de los salarios del personal, bajas que se prolongan, impuestos... son dificultades a los que todos se están enfrentando desde hace meses pero que hacen especialmente daño a aquellos cuyos ingresos eran ajustados.

Subida de costes

A nadie se les escapa de los precios a la hora de hacer la compra se han disparado. Cada visita al supermercado y cada carro lleno implica un exhaustivo repaso al ticket de compra con la esperanza de que el cajero se equivocase, pero nunca se equivoca. Imagínense si ese carro fuese el triple de grande y hubiese que llenarlo cada día. Ese es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la hostelería estradense –y toda en general– en estos momentos.

«El café parece oro», afirma Javier López, responsable de cinco establecimientos en A Estrada: Invictus, A Baiuca, Plaza, A Plazoleta y Piaf. En los dos últimos años el precio del kilo de café subió entre ocho y nueve euros, algo que condiciona un gran consumidor como él. «Nos sube todo, desde la cerveza hasta lo más básico. Desde una servilleta a las tapas que ponemos, porque los productos para hacerlas suben», nos explica Silvia Otero, de O Candil. «Hay productos que duplicaron su precio. Cosas como la carne, el pescado, el marisco, o algo básico como los huevos, subieron muchísimo. En la bebida no se nota tanto pero en la alimentación sí», afirma Belén Goris, responsable del Restaurante Río Liñares.

Los tres coinciden al apuntar que esta subida de los precios implica que su margen de beneficio es mucho menor. Ante este desfase, Silvia Otero ha apostado por mantener precios para no perder clientes. Javier Otero y Belén Goris admiten que no ha quedado más remedio que subirlos. «Con estos costes es muy difícil mantener un menú de obrero. Es necesario subir un poco para cuadrar», afirman desde el Río Liñares. «Nadie quiere perder clientes pero ahora mismo todo nos sube, así que es inevitable que subamos algo los precios para aguantar la empresa», explican desde el Grupo Invictus.

Salarios y personal

Otro factor en el que todos coinciden es en los salarios. «Si ahora mismo entra por la puerta el mejor barman del mundo a ofrecerse para trabajar le digo que no. Con las nuevas leyes, el coste del personal es altísimo», explica Miguel Areán, responsable de A Lacena de Chucha, quien ha decidido recortar camareros para recortar en gastos. La última subida de salarios por convenio firmada el pasado diciembre con carácter retroactivo ha hecho especial daño.

A ello hay que suma un problema que todos con los que hablamos han padecido, las bajas. «Hubo un momento en que de cinco empleados tenía a tres de baja, y durante meses. Eso implica seguir pagando por ellos y contratar a otros para sus puestos», afirma Areán. En el caso del Invictus llegó a juntar cinco bajas al mismo tiempo y Adriana Abelleiro, de Sala Gradín, tres de seis en una de sus cafeterías. «Ahora mismo, metiendo a un empleado fijo, te la juegas», explica la propia Abelleiro, justificando la apuesta de muchos hosteleros de reducir personal y reforzar el servicio con extras en momentos puntuales. Esa reducción de personal lleva parejo algo que muchos habrán notado, el recorte de horas y días de apertura. «Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y abrir solo en las horas más productivas», argumenta Areán.

Un modelo que triunfa

Ante esta tendencia, un nuevo modelo de negocio está triunfando en la hostelería estradense. Hablamos de establecimientos pequeños o medianos que en la mayor parte de los casos se llevan con solo dos personas, principalmente parejas o socios. En muchos casos cuentan con horarios y días de apertura muy reducidos. Por ejemplo, abriendo únicamente por la mañana o solo para servicios de comida y cena. Esto les permite no tener que contratar empleados en muchos casos o solo de manera puntual.

En los últimos años han surgido cafeterías de este estilo como Ananás o O San Paio. También bares como As Tres Portiñas, Café Central, A de Fer, O Lar y varios de la Zona dos Viños. Inclusos restaurante como O Navegación o el Velis Nolis han seguido el modelo de este tipo de negocio.

Noticias relacionadas

«Creo que van a cerrar más negocios porque la situación está muy complicada»

Adriana Abelleiro. | / Bernabé

Adriana Abelleiro, responsable del espacio de bodas y eventos Pazo de Xerlís y del grupo Sala Gradín, es la presidenta de la Asociación de Hosteleiros da Estrada desde 2022. Hostelera y emprendedora por vocación familiar, la estradense reconoce que la situación actual del sector es «complicada», ahondando en cuestiones que destacan sus compañeros. «Creo que van a cerrar más negocios», augura. Abelleiro reconoce que la hostelería, a nivel general y también local, salió reforzada tras la pandemia del Covid. Después del confinamiento y las restricciones vinieron buenos tiempos, especialmente por las ganas de volver a disfrutar del ocio. Sin embargo, considera que la situación ha dado un cambio radical desde aquel momento hasta el actual. Por un lado destaca el aumento de los costes. «El café, algo básico para un hostelero, subió una burrada y como eso, todo en general. ¿A cuánto tienes que cobrar una cerveza para poder compensar todas esas subidas?», se pregunta. Ese desfase entre los costes y los ingresos se agrava además con los salarios y las bajas en el personal. «Está claro que hay que pensar en el obrero y subir sueldos pero también hay que pensar si los empresarios podemos asumir esas subidas. Si tenemos que reducir personal o cerrar no sirven de nada».