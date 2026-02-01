Guimarei prepara o seu Entroido o luns 16 con bus, carpa e a Olympus
Tamén actuará Origen, o DJ Marcos Kintana e o grupo Os Pereiriños
REDACCIÓN
O Entroido de Guimarei xa ten data e programa para este 2026. A comisión de festas presentou o cartel oficial para o seu gran día, que terá lugar o vindeiro luns 16 de febreiro. Cun programa que combina a tradición relixiosa coas grandes verbenas de Galicia, a parroquia estradense volve a ser un ano máis parada obrigatoria para os amantes do disfraces e a festa.
A programación arrancará ás 13.00 horas ca misa cantada na honra de Santa Apolonia. Tralo acto relixioso, a música tomará o relevo coa sesión vermú, que correrá a cargo do grupo Os Pereiriños, encargados de poñer a nota folclórica e festiva durante o mediodía.
Coma sempre, o prato forteda celebración chegará a partir das 22.00 horas co Gran baile de disfraces. O campo da festa de Guimarei comezará a vibrar co recoñecido artista e DJ Marcos Kintana. Para manter á xente animada e a pista chea ata altas horas da madrugada, continuará ca festa Olympus, unha das formacións máis emblemáticas de Galicia. E para rematar, Origen será a orquestra encargada de pechar outra edición deste clásico Entroido, que reúne a centos de personas en ese campo da festa.
Por suposto, haberá carpa, e tamén servizo de autobús, que sairá ás 21.30 horas desde a Praza do Concello da Estrada cara Guimarei durante toda a noite.Por último, para aqueles que queiran levar coche, tamén teñen a posibilidade de deixalo alí nun aparcadoiro gratuito.
