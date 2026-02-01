Grupos de peregrinos reservan el pabellón para el mes de julio

El pabellón municipal de Lalín ya tiene reservas de peregrinos para julio. La junta de gobierno local ha autorizado sendas pernoctas: una de 45 personas el día 14 y otra de 60, del colegio Jesuitas San José, el 29. En ambos casos, dormirán en la pista de cemento con su propio material y sin posibilidad de emplear enchufes para cargar dispositivos eléctricos. Las actividades habituales del pabellón no se verán interrumpidas y la organización de cada grupo asume toda la responsabilidad por los posibles daños que puedan causarse en las instalaciones. El Concello refuerza así su apoyo a las rutas jacobeas que atraviesan Lalín.