Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marinero gallego muertoSe marcha Bryan ZaragozaCruceristas se casan en el CunqueiroRed 'narcolanchas' GaliciaMuere Francisco García (BNG)San Blas
instagramlinkedin

Fallece el catedrático estradense Juan Fernández Rey

A Estrada despidió ayer a Juan Fernández Rey, profesor y catedrático de matemáticas vecino de la localidad. Casado con Yvette Maïssa y padre del periodista Daniel Fernández, hoy se oficiará una misa a las 18.00 horas en la iglesia de San Pedro de Toedo para posteriormente ser incinerado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents