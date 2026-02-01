Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marinero gallego muertoSe marcha Bryan ZaragozaCruceristas se casan en el CunqueiroRed 'narcolanchas' GaliciaMuere Francisco García (BNG)San Blas
instagramlinkedin

Un escaparate con chicha (y con causa)

Carabelo y Casa Currás renuevan una creación artesanal con material reciclado para recaudar fondos y dar visibilidad a su labor

Una integrante de Carabelo, ayer, junto al escaparate. | Bernabé/Javier Lalín

Una integrante de Carabelo, ayer, junto al escaparate. | Bernabé/Javier Lalín

REDACCIÓN

Lalín

La artesanía solidaria vuelve a ocupar un lugar protagonista en Lalín con motivo de la Feira do Cocido. La Asociación Carabelo y el restaurante Casa Currás reeditan una colaboración que se mantiene desde hace más de un año y que, en esta ocasión, se traduce en un nuevo escaparate temático para sumarse al ambiente festivo del municipio.

La propuesta nace del taller artesanal de Carabelo, donde voluntarios elaboran piezas a mano a partir de materiales donados por particulares y completamente reciclados. Esos productos se destinan después a mercadillos solidarios con una finalidad concreta: recaudar fondos que ayuden a sostener la actividad de la entidad y a impulsar su trabajo comunitario.

Recreación del desfile

El escaparate de este año se concibe como un homenaje visual a la celebración gastronómica, recreando el desfile asociado a la feria mediante creaciones únicas diseñadas expresamente para la ocasión. La idea es convertir la decoración comercial en un pequeño relato que conecte la tradición local con una causa social, sumando creatividad y mensaje en un mismo espacio.

Noticias relacionadas

Desde la asociación destacan el apoyo continuo de Casa Currás desde la apertura de su nuevo local, en enero de 2024, y acentúan la importancia de este tipo de alianzas para entidades pequeñas. «Siempre han apostado por nuestro trabajo y por dar visibilidad a nuestra labor, demostrando un compromiso que va más allá de lo comercial. Para una asociación pequeña como la nuestra, este tipo de apoyos son fundamentales –señalan–. No solo nos ayudan a seguir adelante, sino que también dan valor al trabajo artesanal y solidario que se realiza en Lalín». Agradecen la colaboración y la confianza para «seguir creando».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents