Un escaparate con chicha (y con causa)

La artesanía solidaria vuelve a ocupar un lugar protagonista en Lalín con motivo de la Feira do Cocido. La Asociación Carabelo y el restaurante Casa Currás reeditan una colaboración que se mantiene desde hace más de un año y que, en esta ocasión, se traduce en un nuevo escaparate temático para sumarse al ambiente festivo del municipio.

La propuesta nace del taller artesanal de Carabelo, donde voluntarios elaboran piezas a mano a partir de materiales donados por particulares y completamente reciclados. Esos productos se destinan después a mercadillos solidarios con una finalidad concreta: recaudar fondos que ayuden a sostener la actividad de la entidad y a impulsar su trabajo comunitario.

Recreación del desfile

El escaparate de este año se concibe como un homenaje visual a la celebración gastronómica, recreando el desfile asociado a la feria mediante creaciones únicas diseñadas expresamente para la ocasión. La idea es convertir la decoración comercial en un pequeño relato que conecte la tradición local con una causa social, sumando creatividad y mensaje en un mismo espacio.

Desde la asociación destacan el apoyo continuo de Casa Currás desde la apertura de su nuevo local, en enero de 2024, y acentúan la importancia de este tipo de alianzas para entidades pequeñas. «Siempre han apostado por nuestro trabajo y por dar visibilidad a nuestra labor, demostrando un compromiso que va más allá de lo comercial. Para una asociación pequeña como la nuestra, este tipo de apoyos son fundamentales –señalan–. No solo nos ayudan a seguir adelante, sino que también dan valor al trabajo artesanal y solidario que se realiza en Lalín». Agradecen la colaboración y la confianza para «seguir creando».