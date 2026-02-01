Declaran un camino en Casas Novas de Goiás de uso público

La junta de gobierno local de Lalín ha declarado de uso público municipal el Camiño do Agro do Carballiño, situado en el lugar de Casas Novas, en la parroquia de Goiás, tras un expediente de investigación iniciado a petición de un particular propietario de una finca colindante. El procedimiento se apoyó en un informe técnico de 2024 y en documentación catastral, registral y cartográfica que acredita que el vial figura como camino y conecta los lugares de Igrexa y Casas Novas, considerándose, además, que los caminos vecinales tienen naturaleza de bien de dominio público imprescriptible.

En el acuerdo se subraya la obligación legal de los concellos de defender sus bienes y derechos, en especial los de dominio público como caminos, plazas y vías. La junta de gobierno acuerda requerir al denunciado para que se abstenga de realizar cualquier actuación que desconozca el carácter público del camino, abriendo la puerta a futuras actuaciones municipales de defensa y, en su caso, recuperación posesoria si fuesen necesarias.