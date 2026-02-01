Couso recupera o brillo do seu pasado
As asociacións O Cruceiro, O Rueiro e A Xesteira de Couso pecharon onte un obradoiro de danza e vestuario que devolve á parroquia figuras históricas como os chambergos. Coa axuda de A Regionalista, prepáranse para ensinar o domingo 15 no seu Entroido os seus bailes e as súas creacións.
A parroquia de Couso segue dando pasos firmes na recuperación e consolidación do seu Entroido da Ulla. A poucos días da celebración, que está prevista para o domingo 15 de febreiro, a Asociación O Cruceiro, coa axuda das asociacións O Rueiro e A Xesteira, pechou onte a última sesión do Obradoiro de Danza do Entroido da Ulla. Esta iniciativa, que comezou a finais de novembro, contou coa participación dos integrantes da Asociación A Regionalista de Teo Julia Pozo e Chema Cebeiro, encargados de compartir os seus coñecementos deste tradición.
O obradoiro non só serviu para traballar os bailes tradicionais ligados ao Entroido, senón tamén para afondar na recuperación do vestiario histórico, dos abalorios e dos chambergos, elaborados en boa medida na propia parroquia e que se incorporarán ás máscaras e ás comitivas deste ano.
Unha das claves do éxito da actividade e da volta do Entroido foi a cooperación entre as súas entidades. Alejandro Pequeno, presidente de O Cruceiro, destaca que «as asociacións aquí estamos todas unidas, traballamos todos para tódalas festas». Esta colaboración foi esencial para recuperar unha festa que se perdera fai 11 anos. As expectativas para o día 15 son moi positivas. «Nunha parroquia pequena como Couso, que participe arredor do 80% da veciñanza xa é un éxito», sinala Pequeno, que lembra que este será o terceiro ano seguido que Couso fará o seu Entroido. A xornada volverá incluír unha comitiva completa, con coros, danzantes e xenerais, que percorrerán o lugar desde a mañá.
Segundo Rosa Iglesias, presidenta de O Rueiro, unha das novidades e dos elementos centrais deste proceso de recuperación de figuras tradicionais foi o dos chambergos e o coro dos novos, especialmente vinculado á participación infantil. «Tratouse de volver recuperar ese coro dos nenos que ían vestidos co traxe tradicional do Entroido, algo que se facía hai décadas», sinala ela.
A participación no obradoiro foi, segundo Julia Pozo, «moi positiva». As sesións retomáronse tralo Nadal e mantivéronse os sábados ata esta última xornada: «A xente estaba moi animada e con conciencia de aprender o que é seu. A idea é cada parroquia teña os seus danzantes».
Outro momento simbólico foi a presentación do vestiario tradicional elaborado en Couso, incorporando chambergos, mantóns e abalorios inspirados en pezas antigas. «Nós trouxemos traxes orixinais e documentación histórica para que se inspirasen, mantendo a esencia do entroido da súa parroquia», explicou Julia. A tan só dúas semanas da festa, alí xa se respira aire de música, danzas, disfraces e tradición.
Suscríbete para seguir leyendo
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma