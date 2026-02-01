Corte de A Cacharela el domingo 15 de febrero
El gobierno lalinense ha autorizado el corte de tráfico de la calle Cacharela, entre los números 32 y 56, para la celebración de su Entroido desde las 9 horas del domingo 15 de febrero hasta las 9 del lunes 16, permitiendo tamén una instalación en una carpa para posibles inclemencias meteorológicas. El programa incluye juegos populares para niños, la saída de los tradicionales cacharelos, así como una degustación de postres abierta a toda la vecindad. La autorización está condicionada a mantener el acceso a los garajes de los residentes.
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma