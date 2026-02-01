Corte de A Cacharela el domingo 15 de febrero

El gobierno lalinense ha autorizado el corte de tráfico de la calle Cacharela, entre los números 32 y 56, para la celebración de su Entroido desde las 9 horas del domingo 15 de febrero hasta las 9 del lunes 16, permitiendo tamén una instalación en una carpa para posibles inclemencias meteorológicas. El programa incluye juegos populares para niños, la saída de los tradicionales cacharelos, así como una degustación de postres abierta a toda la vecindad. La autorización está condicionada a mantener el acceso a los garajes de los residentes.