Contrataciones para el Cocido y el Entroido

La junta de gobierno local de Lalín aprobó dos contratos menores vinculados a la programación festiva de 2026. Adjudicó a Elytel Deza SL las instalaciones eléctricas temporales relacionadas con la Feira do Cocido, por 4.815,8 euros. Y dio luz verde a la contratación de la organización de las actividades del Entroido, con 13.550 euros de presupuesto, seleccionando la propuesta de Eduvía Xestión Cultura e Lecer SL, para su ejecución el lunes 16 de febrero.

