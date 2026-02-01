Una carpa para entrenar todos los sentidos

Cuando una entra en la Carpa do Cocido para visitar la Feira Internacional de Apicultura de Lalín, Alvariza, lo primero que ve no es un tarro de miel, ni una abeja enorme dando la bienvenida. No. Es el avión que durante las Navidades estuvo al pie de la estatua de Loriga, como complemento de las Aldeas de Nadal. También a uno se le va la vista, cuando ha recorrido toda la feria, a los stands con creaciones de los artistas Olalla Garra (creadora del cartel de la feria) y Carlos Santos, presente en otras citas como la Malla de Doade.

Es cierto que hablar de miel es sinónimo del sentido del gusto, y para eso están las catas que ofrece Alvariza y las que permiten stands como el de Abellamel, para decidir qué vinagre de miel nos llevamos a casa (con sabor a manzana, boletus, naranja...). Y es conveniente oler alguno de estos productos, para darnos cuenta de hasta qué punto su responsable se ha esmerado en elaborar lo que nos vende.

Nos quedan oído y tacto. El sistema de detección de nidos de velutinas impide que perciba las ondas de frecuencia y que se alerten entre ellas. Y es inevitable que pequeños y mayores toquen los peluches de lana de

Abel Kavanagh posa con el kit para la localización de nidos de velutina. / BERNABE/JAVIER LALIN

«Municipios y comunidades de montes pueden compartir el kit para detectar nidos de velutina»

El sistema de localización de nidos de velutina mediante un sistema de radio-telemetría es la novedad de esta edición de Alvariza. El sistema está patentado por la firma holandesa Robor Nature y su representante en España, Abel Kavanagh, nos explica cómo funciona. Se usan varios cebos de azúcar para que la velutina venga y vaya de forma continuada y se le pueda colocar un mini transmisor. «Ese transmisor emite una señal durante 3 días cada 2 segundos y, a partir del tercer día, cada 20 segundos». La señal se dirige a antenas que pueden estar colocadas encima de un coche o de un dron y, a su vez, esas antenas rebotan la señal a la App VespaFinder. «Si el dron vuela a 120 metros, la señal puede llegar a los 4 kilómetros», añade. El kit cuesta 2.400 euros, pero puede ser empleado «por comunidades de montes, concellos, asociaciones o incluso la propia Xunta», explica Kavanagh. Y tiene por lo menos dos ventajas: puede recuperarse el minitransmisor que se coloca encima de la velutina y es eficaz contra otras plagas, como las cucarachas y las ratas. Meleiras do Suido va a probar este sistema, que ya demostró su eficacia en Holanda, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Suiza y Nueva Zelanda.

Toni Soto, en su stand en Alvariza. / BERNABE/JAVIER LALIN

«É a primeira vez que facemos cera e que a vendemos na feira»

Toni Soto reparte sus colmenas entre Vila de Cruces y Vilatuxe. Su marca, Ribeira do Deza, obtuvo un bronce en miel multifloral en la Cata dos Queixos e dos Meles de Galicia en 2019. Acude a Alvariza desde su primera edición, y en esta quinta convocatoria además de mel multifloral (ya agotó el monofloral) vende velas de cera. «É a primeira vez que a facemos», afirma, explicando que el proceso es muy sencillo: se usa un molde de silicona en el que se vierte, despacio, la cera, para colocar la mecha y esperar a que enfríe, también con calma. Por el momento, sus colmenas resisten los ataques de velutina con trampeos y troyanos.

Fernando Cores muestra sus productos. / BERNABE/JAVIER LALIN

«As arpas eléctricas non teñen ningún risco de causar incendios no monte»

Fernando Cores trabaja en la apicultura desde hace 15 años y desde su marca Abellamel quiere diversificar el producto de sus colmenas de A Pobra do Caramiñal. En Alvariza tiene a la venta vinagres de miel «que resultan moi chamativos, porque a xente non os coñece», y cuyo grado de acidez es la mitad que el del vino. Los visitantes de su stand también pueden probar la hidromiel, esa bebida que en Grecia y Roma llamaban «néctar de los dioses». Ahora, estará más cerca de los humanos gracias a la fábrica que Abellamel prevé rematar este año.

La propuesta de Cores va incluso más allá, con una línea de cremas para manos, jabones a base de glicerinas con clientes incluso en Francia y tintura de propóleo, «que é un antiviral moi potente e que tampouco resulta moi coñecido», señala el también delegado de la Asociación Galega de Apicultura en O Barbanza y O Salnés.Cores vende también arpas eléctricas, que funcionan con baterías o placas solares e incluyen un reloj para programarlas. Debe colocarse un arpa por cada cinco colmenas, y su amperaje es tan bajo que «o risco de incendio é mínimo» y permite que las abejas vuelvan a trabajar a los cinco minutos de una incursión de velutina.

Susana González con sus peluches. / BERNABE/JAVIER LALIN

«Funciónanme máis as ventas polo boca a boca que pola web»

El año pasado Susana González ya acudió a Alvariza, pero su presencia en el mercadillo navideño de Lalín fue todo un espaldarazo: ayer era constante el goteo de niños por su stand de Mi-chō Wool, su marca de peluches de lana chenilla elaborados a ganchillo. Admite que en su caso «funcionan máis as ventas polo boca a boca da xente que pola web». Dar forma a una abeja, a un cerdito o a un pulpo puede llevarle, de media, ocho horas de trabajo, que concilia con el cuidado de su hijo. Para los no tan niños, también vende en Alvariza peluches con forma de tarros de miel. Todos están amparados por el sello Artesanía de Galicia.