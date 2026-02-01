Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carballedo celebra hoy la Festa do Petote

La Praza da Chan, en Carballedo, en el Concello de Cerdedo-Cotobade, acoge hoy una nueva edición de la Festa do Petote, que abrirá sus tiendas de artesanía y alimentación a partir de las 10.00 horas . La música la pondrán la Comparsa Cor Café, y a partir de las 13.00 horas, cuando comience la degustación popular del petote, será el turno de la charanga Los Támega. Ya a partir del mediodía, los establecimientos colaboradores ofrecerán un menú completo por 25 euros por persona.

