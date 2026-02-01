Autorizan varios usos del edificio sociocultural

La junta de gobierno de Lalín ha autorizado varios usos del edificio sociocultural de la rúa Manuel Rivero. Entre las actividades aprobadas figura el Congreso de Arqueología de Deza, los días 21 y 22 de marzo; Concilia Lalín en la ludoteca durante Entroido (16, 17 y 18 de febrero) y Semana Santa (30 y 31 de marzo, 1 y 6 de abril); el V Work Cocido Lalín, el 10 de abril, con aperitivo; y una reunión de familias de la asociación Teta e Coliño el 19 de febrero.