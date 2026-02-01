Augas de Galicia multa a Lalín por un vertido desde la depuradora de Botos

El Concello de Lalín abonará una sanción de 4.000 euros a Augas de Galicia por un vertido no autorizado de aguas residuales procedente de la estación depuradora municipal (EDAR) ubicada en el polígono industrial de Botos. La decisión figura en un decreto de la Alcaldía fechado el 18 de diciembre de 2025, que aprueba el reconocimiento de la obligación y ordena su imputación a una partida del presupuesto del ejercicio 2025.

La multa deriva de un expediente sancionador de Augas de Galicia cuya propuesta de resolución está fechada el 11 de noviembre de 2025. El decreto municipal justifica la avocación de la competencia «por razones de urgencia» para estar al corriente de las obligaciones tributarias.

La infracción se encuadra como leve en la Lei 9/2010, de Augas de Galicia, en el artículo 85.e), al tratarse de un vertido de aguas residuales sin la preceptiva autorización. En ese marco legal, las sanciones por infracciones leves se sitúan dentro de un rango económico que permite multas como la impuesta a Lalín. El expediente contó con informes favorables del técnico de Medio Ambiente y de la Interventora del Concello.

Esta sanción se suma a otra conocida a finales del pasado año. Entonces eran 1.500 euros los que debía pagar el Concello por un vertido procedente de la EDAR del Pontiñas y vinculado al polígono industrial.

La contaminación del Asneiro desde el polígono de Botos es una constante desde hace años. Cabe mencionar los episodios acaecidos en este río en junio y julio de 2021, cuando la espuma blanquecina llegó también al Deza.

Noticias relacionadas

Desde la Xunta de Galicia se defendió que la solución estructural pasaba por el tanque de tormentas y mejoras asociadas para evitar alivios y colapsos del sistema en episodios de lluvia, apuntando a que estas actuaciones contribuirían a atajar los vertidos al Asneiro vinculados a Botos.