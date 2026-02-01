Un aspirante a bolsas laborales en Lalín impugna la RPT municipal

Un aspirante a bolsas de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de Estabilización presentó alegaciones a la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del Concello de Lalín para 2026, actualmente en exposición pública. Así lo indica un comunicado firmado por Juan Esteban Méndez Leiva.

El alegante vincula el paso dado a una queja previa ante la Valedora do Pobo, que en 2024 le reconoció falta de transparencia, y sostiene que la disponibilidad de la documentación debe facilitar la participación «democrática (sindical y ciudadana)» en este tipo de procesos. Entre los argumentos, subraya que no consta negociación con la representación sindical y advierte de que, según jurisprudencia citada en el escrito, la ausencia de negociación podría implicar nulidad si la intervención de una consultora en la elaboración supera los límites legales.

También cuestiona determinados complementos, como el hecho de que la plaza de inspector-jefe de la Policía Local tenga un complemento específico inferior al de otros mandos, y reivindica el criterio de «a igual categoría, igual salario». Además, alerta de un incremento de la litigiosidad por la gestión de personal y de propuestas de mejoras retributivas «superiores» a lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado sin justificar su singularidad.

Noticias relacionadas

Por último, solicita completar la dotación de plazas con sus complementos y que el documento sea negociado con los sindicatos antes de volver a pleno para su aprobación inicial.