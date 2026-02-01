Alvariza explica a las nuevas generaciones el valor ambiental y económico de la miel

«Cada vez que ides cos vosos pais e nais, ou cos avós e avoas ao supermercado e comprades carne, leite ou mel de Galicia, facedes posible un rural máis grande e produtivo». Así animó la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, a los niños que participaban en el taller de galletas de Alvariza a consumir productos de proximidad.

La feria cuenta con una zona de catas de mieles. / Bernabé/Javier Lalín

La inauguración de la V Feira Internacional de Apicultura fue, en realidad, un aula para las generaciones más jóvenes, con el ánimo de concienciarlas sobre el valor ambiental pero también económico de las colmenas: Galicia es la tercera comunidad autónoma en cuanto a número de explotaciones. Y este volumen explica que, por ejemplo, en el concurso internacional París Honey Awards 2026 los productores gallegos obtuviesen más de una decena de medallas. Una de ellas, de platino, recayó precisamente en el organizador de Alvariza, David Liñares, por su miel monofloral de eucalipto.

La conselleira anunció que el gobierno autonómico va a promocionar la miel gallega con un sello de calidad diferenciada para reforzar su presencia en el mercado nacional e internacional. Este sello se enmarca en el paquete de medidas recién aprobado para defender el sector primario ante el impacto del tratado entre la UE y los países de Mercosur. Gómez incidió en la «proxección de futuro» que tiene el mundo apícola, del que distinguió su atractivo para que las nuevas generaciones se instalen en el rural «e atopen nel unha oportunidade laboral».

La conselleira estuvo acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; el xefe territorial de Medio Rural, Antonio Crespo; el director de la Axencia da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte; el diputado provincial de Turismo y exconselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y el alcalde de Lalín, José Crespo. Vázquez Almuiña insistió en esa importancia de las nuevas generaciones «que xa non son o futuro, senón o presente», y a los que durante las últimas semanas se les transmitió la importancia del cuidado del campo con un concurso de dibujo del que ayer se conocieron los ganadores: Lucas Vázquez, del CEIP Xoaquín Loriga, de Prado; Luca Fernández, del Xesús Golmar; y Sara González, también del CEIP de Prado. Todos los dibujos pueden contemplarse en la zona infantil, en la entrada de la carpa, donde hoy a las 11.0 horas se organiza un taller sobre cómo se comunican las abejas.

El regidor de Lalín cerró ayer la ronda de intervenciones, agradeciendo la implicación económica de las administraciones supramunicipales desde la primera edición. Explicó a los niños (y mayores) presentes que él, también apicultor, perdió el año pasado dos de sus cinco colmenas por los ataques de Vespa velutina y animó a todos a disfrutar de una feria en la además del medio centenar de stands y de las catas de mieles, el público puede acudir a charlas sobre tratamientos contra la varroasis o un innovador sistema de detección de nidos de velutina mediante radio-telemetría. La feria abre hoy a las 10.00 horas y quedará clausurada en torno a las 17.00. Incluye una caminata con Roteiros de Lalín, por las alvarizas de Moa y Zobra.

Reparación en la carpa tras las borrascas

La sucesión de borrascas de lluvia y viento hizo mella este viernes en la Carpa do Cocido, bajo la que se celebra Alvariza. Pero los elementos, como llamaba Felipe II a las tempestades, no pudieron con la feria: la reparación de dos tramos de la carpa se prolongó hasta las tres de la madrugada y hubo que retirar varios stands para que pudiese entrar el camión, y recolocarlos de nuevo. En estas tareas colaboraron el organizador, David Liñares, pero también varios ediles del gobierno, como Avelino Souto o Marcos Mariño, presentes en la inauguración junto a otros miembros del ejecutivo local así como de la oposición.

El alcalde José Crespo, amigo de los refranes, recordó ayer durante su intervención en el acto inaugural que «nunca choveu que non escampara» y animó a todos a disfrutar del certamen, que sirve de prólogo a la Feira do Cocido del 8.