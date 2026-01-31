Xosé Luna celebra su 60 cumpleaños bien acompañado

El profesor y escritor estradense Xosé Luna celebró ayer su 60 cumpleaños rodeado de buenas amigas y compañeras. Allí estuvieron la exdirectora del CEIP Xesús Golmar, Susana Godoy, la actual secretaria de este colegio lalinense, Ana Gaiteiro, y la presidenta del Club Balonmán Lalín, Belén Mariño. El festejo consistió en una comida entre amigos que tuvo lugar en el restaurante O Xulia del municipio estradense. Los comensales disfrutaron de una jornada especial en conmemoración del aniversario del prestigioso activista cultural de A Estrada.