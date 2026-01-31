Unanimidad para aprobar la segunda modificación del Plan Xeral de Silleda

La corporación municipal de Silleda sacó adelante todos los puntos del pleno ordinario de ayer: la segunda modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y varios trámites relacionados con las subvenciones culturales, vecinales y deportivas, además de las nominativas.

Gobierno y BNG votaron a favor del plan estratégico de subvenciones –obligatorio por ley– y de las ayudas nominativas, mientras que el PP se abstuvo tras criticar que las cuantías fuesen las mismas que el año anterior. Figuran ayudas a las dos bandas de música (35.000 euros), al deportista Christian Costoya (10.000), a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y Otras Demencias de Pontevedra-Afapo (20.000) y 400 euros para cada una de las siete fiestas gastronómicas.

Sí hubo unanimidad para sacar adelante las bases de tres convocatorias en concurrencia competitiva –para entidades culturales, vecinales y deportivas–, con las que se repartirán más de 100.000 euros de fondos propios. La concejala de Cultura y Deportes, Mónica González Conde, incidió en la incorporación de mejoras en los últimos años a fin de facilitar el acceso de las entidades.

La modificación puntual número 2 del Plan Xeral, aprobada también por unanimidad, se centra en adaptar el documento a la realidad del territorio y a aportaciones vecinales en nueve lugares. A preguntas de la oposición, la alcaldesa y concejala de Urbanismo, Paula Fernández Pena, defendió la tramitación y avanzó que podrían llegar nuevas correcciones: «Con esta modificación aténdense cuestións plantexadas polos veciños despois da aprobación no plan. E estamos seguros de que haberá máis». El portavoz del Partido Popular, Ignacio Maril, le reprochó que el plan estuviese abandonado durante años y que luego «houbese que facer correccións de présa e correndo». «A única corrección que se fixo de présa e correndo foi a supresión da zona de reparto da Bandeira, na Carballeira da Empanada, por parte da Xunta de Galicia sen que este goberno tivera coñecemento, e houbo quen axudou a que se fixera», le espetó Pena.

El BNG presentó dos mociones, aprobadas junto al PP. En la que proponía sistemas de protección meteorológica de los dos parques infantiles de Silleda, el gobierno votó en contra por considerarla «oportunista», por llegar después de se haya sacado a licitación la reforma integral del parque de la iglesia, «que xa se tiña que estar facendo é que se retrasou nove meses polo informe sectorial de Patrimonio, ao que teríamos que volver a consultar». Xerardo Díaz (BNG) le reiteró que podría incorporarse al proyecto.La otra moción cuestionaba el método «caciquil, improvisado, opaco y desigual», según la portavoz nacionalista, Erea Rey, en que se está extendiendo la traída de aguas en Ponte. Pena aireó una llamada a Rey, vecina de la parroquia, para preguntarle si en su casa querían conectarse: «Dixéchesme que si e non vos destes de alta». «Paréceme despreciable pola súa parte, deleznable, vergoñento», le reprochó la edil del BNG. También Maril cuestionó a la regidora: «Califícase por sí soa». «Crense co dereito de chamarnos caciques e delincuentes, pero eu non lles podo dicir algo tan claro como: servizos públicos si, agora, non para min», remachó Pena, que pidió no tener «la piel tan fina».