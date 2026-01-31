Un trabajador de Metaldeza sufre la rotura de una pierna
REDACCIÓN
Lalín
Un operario de la empresa Metaldeza, en el polígono industrial de Botos, sufrió ayer un accidente laboral a las 13.15 horas. El trabajador resultó herido con una fractura tras quedar atrapada una de sus piernas en una máquina de la factoría. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bombeiros de Deza, junto a profesionales del 061, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Una vez estabilizado por los servicios sanitarios, el herido fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para ser tratado de sus heridas.
