Silleda derroga a normalidade
Monald Trantrán proclama a suspensión da lóxica por decreto e acende o Entroido Baldreu
O Entroido de Silleda está oficialmente en marcha. A noite do venres, no aparcamento do Barrio do Campo, o acendido do muro de luz serviu de sinal de saída para a festa e para unha proclama que chegou en forma de «decreto executivo» asinado ao xeito presidencial por Monald Trantrán. O inquilino da Casa Branca viuse sorprendido por unha comitiva de manifestantes que puxeron o contrapunto.
Co ton solemne xusto para poder rachar con el, Trantrán declarou inaugurado o Entroido dos Baldreus, con dúas premisas: «a lóxica queda suspendida e a normalidade, derrogada». As obrigas do pobo redúcense ao esencial: «rir cando corresponda, beber cando se poida, bailar cando soe a música e, sobre todo, non tomarse absolutamente nada en serio».
A lectura converteu o acto nun pregón con formato administrativo: «O Entroido non se anuncia, promúlgase». Coa luz prendida, a vila entra nun calendario propio no que manda a máscara e a capacidade de rirse tamén dun mesmo. O decreto coloca no centro aos Baldreus, recoñecidos como autoridade «moral, estética e festiva» durante o período entroideiro. E asume como regra de ouro que «os seus movementos e decisións serán incuestionables, mesmo cando non teñan sentido».
Nos «considerandos», reivindica o Entroido como institución antiga e necesaria, e presenta a retranca, a burla e o disfrace como ferramentas colectivas. Todo cunha mensaxe final: «fai falta máis festa, máis risa e menos seriedade», cando menos por uns días.
E, como toda orde que se prece, tamén fixa duración: seguirá en vigor «ata que o corpo non aguante máis, ata que a resaca dite sentenza firme ou ata que suceda antes». Co muro aceso, Silleda entrou en modo Entroido: luz, sátira e alegría con efecto inmediato.
O día grande será o 15 de febreiro, Domingo de Baldreus. As entradas para o xantar poden adquirirse desde hoxe en Mamasunción, Carmiña Moda e Carmiña Floristas. Os prezos son: 25 euros para adultos; 12€ para nenos de 5 a 10 anos; e 6€ para menores de 5.
