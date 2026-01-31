Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Silleda derroga a normalidade

Monald Trantrán proclama a suspensión da lóxica por decreto e acende o Entroido Baldreu

Co acendido do muro de luz proclamouse en Silleda o inicio do Entroido. | Bernabé/Javier Lalín

Co acendido do muro de luz proclamouse en Silleda o inicio do Entroido. | Bernabé/Javier Lalín

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

O Entroido de Silleda está oficialmente en marcha. A noite do venres, no aparcamento do Barrio do Campo, o acendido do muro de luz serviu de sinal de saída para a festa e para unha proclama que chegou en forma de «decreto executivo» asinado ao xeito presidencial por Monald Trantrán. O inquilino da Casa Branca viuse sorprendido por unha comitiva de manifestantes que puxeron o contrapunto.

Silleda derroga a normalidade

Silleda derroga a normalidade

Co ton solemne xusto para poder rachar con el, Trantrán declarou inaugurado o Entroido dos Baldreus, con dúas premisas: «a lóxica queda suspendida e a normalidade, derrogada». As obrigas do pobo redúcense ao esencial: «rir cando corresponda, beber cando se poida, bailar cando soe a música e, sobre todo, non tomarse absolutamente nada en serio».

A lectura converteu o acto nun pregón con formato administrativo: «O Entroido non se anuncia, promúlgase». Coa luz prendida, a vila entra nun calendario propio no que manda a máscara e a capacidade de rirse tamén dun mesmo. O decreto coloca no centro aos Baldreus, recoñecidos como autoridade «moral, estética e festiva» durante o período entroideiro. E asume como regra de ouro que «os seus movementos e decisións serán incuestionables, mesmo cando non teñan sentido».

Nos «considerandos», reivindica o Entroido como institución antiga e necesaria, e presenta a retranca, a burla e o disfrace como ferramentas colectivas. Todo cunha mensaxe final: «fai falta máis festa, máis risa e menos seriedade», cando menos por uns días.

E, como toda orde que se prece, tamén fixa duración: seguirá en vigor «ata que o corpo non aguante máis, ata que a resaca dite sentenza firme ou ata que suceda antes». Co muro aceso, Silleda entrou en modo Entroido: luz, sátira e alegría con efecto inmediato.

Noticias relacionadas

O día grande será o 15 de febreiro, Domingo de Baldreus. As entradas para o xantar poden adquirirse desde hoxe en Mamasunción, Carmiña Moda e Carmiña Floristas. Os prezos son: 25 euros para adultos; 12€ para nenos de 5 a 10 anos; e 6€ para menores de 5.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents