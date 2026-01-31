El retablo de Ancorados recupera su brillo

La iglesia de San Tomé de Ancorados, en A Estrada, vivió ayer la inauguración de su restaurado retablo. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, el estradense José López Campos, cuyo departamento aportó 51.000 euros para la recuperación del retablo, estuvo presente en este acto junto al alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao. Ofició la misa el arzobispo de Santiago,Francisco José Prieto Fernández.

López Campos hizo hincapié en la aparición durante los trabajos de restos de pinturas murales en el cierre del muro de la cabecera «sobre las que actuamos especialmente para su recuperación y puesta y valor». La iglesia se estima que es del siglo XII.