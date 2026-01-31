El proyecto pionero de A Estrada Dixital supera las 2.200 líneas

Hace 19 años, una red inalámbrica en el Concello de A Estrada era la protagonista principal de las noticias locales como apuesta de un proyecto municipal pionero, que nació con el objetivo de ver superada la brecha digital entre el ámbito urbano y el rural. Esta experiencia cumplió ayer su 19º aniversario, en los que la Cidade Dixital estradense creció y cambió, superando sus marcas y fronteras.

A Estrada Dixital nació con el objetivo de llegar a todos los hogares con la máxima calidad de conexión. En aquel 30 de enero de 2007 salía a la calle como una experiencia única en Galicia y en España, atendiendo a la capacidad de conexión que ofrecía para un escenario geográfico tan amplio. Llegaba impulsada por el deseo de posibilitar que cualquier estradense tuviese la oportunidad de conectarse a internet en su hogar, ofertando en ese momento una conexión de un mega simétrico (de subida y bajada).

Ya hace 19 años se ponía sobre la mesa que A Estrada Dixital tenía la autorización de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para convertirse en operador, un paso que se fue ampliando bajo el paraguass de la Fundación Cultural da Estrada. Desde junio de 2021, A Estrada Dixital es operador de fibra y ahora también de telefonía.

El gerente de A Estrada Dixital, Diego Pernas, ofreció ayer los últimos datos que permiten extraer una radiografía del funcionamiento actual de este operador estradense. Según indicó, a día de hoy son 520 los usuarios de su red wifi, de los que 480 son particulares y 40 son empresas. De estos clientes, más del 70% son del rural.

A mayores, A Estrada Dixital cuenta con alrededor de 600 contratos de fibra, a los que se vinculan unas 2.200 líneas vivas. De estos contratos, medio millar son particulares, y casi un 15% son empresas. Estas últimas cuentan con servicios de telefonía IP, con centralitas, gestión de extensiones o locuciones personalizadas.

Por otra parte, los clientes de wifi son principalmente vecinos de A Estrada, si bien existen algunos usuarios de concellos limítrofes, como es el caso de Cuntis, Vedra, Forcarei o del sur de Teo.

Sin embargo, en el caso del servicio de fibra las fronteras son más amplias. Desde el departamento de Novas Tecnoloxías que dirige Manuel Magariños, se explicó que este operador local tiene muchos clientes de fibra en Teo, Silleda o Cuntis, pero también en zonas más alejadas. Es el caso de Vilanova de Arousa, Santiago, Brión, Arteixo, Vigo, Cambados o Sanxenxo, pero también de clientes de fuera de la comunidad gallega. La presencia de estradenses asentados en otros puntos del Estado hace que A Estrada Dixital pueda citar en su cartera de clientes a usuarios en San Sebastián, Madrid, Cádiz, Barcelona o Bilbao.

Diego Pernas señala que las altas en este servicio suben cada año con un 15% de usuarios nuevos. «Nosotros priorizamos el servicio al precio. No tenemos campañas para que la gente venga; lo que queremos es que nuestros clientes se queden», señala. La red inalámbrica que se estrenó en 2007 comenzó con 73 emplazamientos y 83 puntos de acceso. Tras 19 años, la wifi tiene hoy 144 nodos, cada uno con varios equipos hasta llegar a los 430 dispositivos..