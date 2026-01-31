Organizan en A Estrada un seminario que une educación, emociones y arte
REDACCIÓN
A Estrada
Las ediles estradenses de Educación y Cultura, Amalia Goldar y Lucía Seoane, respectivamente, mantuvieron una reunión para conocer la propuesta de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través de su Grupo de Investigación Tercera Generación, de organizar en A Estrada el Seminario Internacional “Emociones y Educación un Derecho. Las Artes como vínculo emocional”. La pretensión es que este encuentro se celebre el próximo mes de abril.
Este seminario contaría con medio centenar de plazas, orientadas a profesionales y estudiantes del área educativa, social y cultural. En caso de que queden plazas libres, se abriría la propuesta a otros interesados.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija