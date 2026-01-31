Organizan en A Estrada un seminario que une educación, emociones y arte

Las ediles estradenses de Educación y Cultura, Amalia Goldar y Lucía Seoane, respectivamente, mantuvieron una reunión para conocer la propuesta de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través de su Grupo de Investigación Tercera Generación, de organizar en A Estrada el Seminario Internacional “Emociones y Educación un Derecho. Las Artes como vínculo emocional”. La pretensión es que este encuentro se celebre el próximo mes de abril.

Este seminario contaría con medio centenar de plazas, orientadas a profesionales y estudiantes del área educativa, social y cultural. En caso de que queden plazas libres, se abriría la propuesta a otros interesados.