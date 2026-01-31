La oposición amplía la propuesta de Xuntos para el antiguo CEIP de Merza

Hace casi 3 años, en febrero de 2023 y por presión del Bloque, el gobierno local de Xuntos anunciaba su intención de pedir la desafectación del colegio de Merza. El centro educativo había dejado de funcionar como tal en septiembre de 2022, y esa desafectación es un acto jurídico que permite emplear las instalaciones para usos distintos al formativo.

En el pleno de ayer quedó en evidencia que aún no se solicitó este trámite, previo a la cesión de las instalaciones, que permiten el cambio de titularidad y, por tanto, que el gobierno asuma obras de reforma. Los populares lamentan que en la sesión el ejecutivo «se limite a expresar a súa intención de asumir os gastos de conservación, mantemento e subministración. Esta ambigüidade pode converterse nun auténtico pesadelo para asociacións e colectivos se finalmente teñen que facer fronte a uns custos inasumibles».

La intención de Xuntos es, precisamente, mantener encuentros con los colectivos de Merza para organizar el uso del inmueble y poner en marcha actividades sociales. También ve su idoneidad como biblioteca o para aulas de la Artística de Merza. El PP va más allá de un local social y considera que el antiguo colegio puede albergar una guardería, en vista de que la escuela infantil tiene lista de espera, o un centro de día de mayores. El Bloque, por su parte, considera que las instalaciones pueden funcionar como residencia temporal para las personas que participan en eventos culturales, artísticos o deportivos del municipio. De hecho, alguna aula o el gimnasio ya sirven de alojamiento durante el Merza Percusión.

La exclusión del municipio del listado de concellos cuyos residentes pueden acogerse a las ayudas de la Xunta para reformar casas en el rural fue otro de los debates del día. De poco sirvió que el gobierno local explicase que quedó fuera del listado por un día. «Deberían ter máis interese nestas cuestións, porque hai moita xente interesada nestas axudas» apunta el portavoz del Bloque, Álex Fiúza. Desde el PP, Ramón Otero apuntó que sí hay voluntad de incluir al municipio en la lista y que puede solicitarse la ayuda. Lo malo es que, aunque el plazo esté abierto desde el día 21 de este mes y hasta septiembre, «xa no primeiro día houbo máis de mil peticións» y puede agotarse la partida económica.

Edificio polivalente

Cuatro de las antiguas viviendas de los maestros albergan el edificio polivalente que construyó el PP en su último mandato y que remató Xuntos. El inmueble está en desuso y en su momento el gobierno de Luis Taboada había solicitado una ayuda para el mobiliario. Fue en ruegos y preguntas donde el BNG se interesó por esta dotación, que precisamente en época del anterior alcalde, Jesús Otero, había sido reformado con la intención de prestar servicios como centro social para personas mayores. Otra de las infraestructuras que necesita una intervención urgente es el centro de salud. Xuntos sigue a la espera de el Sergas comunique cuándo va a visitar las instalaciones para concretar las obras.

Demora en los informes y licencias urbanísticas

Fuera del orden del día, el Partido Popular presentó una moción para poner en marcha el polígono agroforestal de Aguillós, «que en 2020 xa contaba con toda a documentación técnica e urbanística preparada; só faltaba vontade política», indican desde este partido.Nova Alternativa hizo hincapié, precisamente, en la demora que acumulan los informes urbanísticos o la expedición de licencias porque el Concello no cubrió la plaza de técnico de Urbanismo y debe echar mano de una asistencia externa.

El único edil de este partido, Manuel Souto, en la tanda de ruegos y preguntas, se interesó por los precios públicos de la residencia para personas mayores y, junto a los concejales del PP y del Bloque, interpeló al gobierno por la situación del edil de Cultura, Julio López. Este concejal está de baja tras una operación quirúrgica y la oposición se interesó por quién cubre sus áreas (Cultura, Comercio, Feiras e Turismo) durante este tiempo.