O Sabor das Rías Baixas aparca en las comarcas
La cocina móvil del programa provincial «O sabor das Rías Baixas» estará desde el 2 al 34 de febrero en Dozón. Visitará Agolada del 5 al 7, y Lalín los días 8, 11 y 12. En Vila de Cruces estacionará durante las jornadas del 13 al 15, mientras que a Silleda le toca el turno del 18 al 20, a Forcarei los días 21, 22 y 25, y A Estrada las jornadas del 6, el 27 y el 28.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija