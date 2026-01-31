«Lo nuestro es la comida de toda la vida y el sabor»

Hay proyectos que nacen de la pasión y otros que llegan para darle un nuevo color a nuestras calles. Cokuus es ambas cosas. Desde este viernes, la nueva tapería de la capital dezana realiza su variada oferta en el número 14 de la Avenida Luis González Taboada.

—¿De dónde viene el nombre Cokuus y qué mensaje quieren transmitir con él?

Recuerdo que lo buscamos cuando empezamos a pensar en abrir este negocio. Es una palabra latina que significa cocinar. Lo que pasa es que para darle un toque diferente cambiando la segunda «c» por una «k» y también le añadimos una «u» a mayores. Al final, nos quedó un nombre que pensamos puede llamar la atención.

—Abrir un negocio de hostelería siempre es un reto. ¿Qué le impulsó a emprender este proyecto en Lalín este momento?

A ver nosotros veníamos ya de otro que se llamaba Casa Ruliña. Entonces, es una cosa que no nos disgusta en absoluto. Desde luego, esta tapería es muy diferente al negocio que teníamos antes por muchas razones. En Cokuus se puede decir que todo va a ser más rápido que en Casa Ruliña por el concepto en sí del negocio.

—En una localidad con tanta tradición gastronómica como Lalín, ¿que aporta esta tapería de diferente a la oferta actual?

Desde luego, comida de toda la vida y mucho sabor. Pensamos que eso es algo fundamental para poder hacernos con un nombre, también, en el mundo de las tapas. Estamos convencidos de que se puede realizar una oferta como la nuestra y que tenemos cabida en este sector en Lalín..

—Si un cliente viniera por primera vez a la tapería y sólo pudiera pedir una tapa o ración. ¿Cuál sería la imprescindible?

Sin lugar a dudas, nuestra hamburguesa al estilo Cokuus. Está hecha por nosotros a nuestro estilo y pienso que tendrá mucha aceptación tanto entre la clientela joven como en el caso de los adultos. Tiene un toque especial y único, así que confío en que sea del agrado de todos los que gustan de este tipo de ofertas culinarias.

—¿Cómo de importante es el producto de la comarca dezana en la cocina de la tapería?

Es fundamental porque sólo trabajamos con productos de esta comarca. Me refiero tanto a la carne como a todos los derivados que compramos en la carnicería A Principal, que tiene un producto súper bueno. Lo mismo sucede con la patata, que compramos por aquí, por la zona, y también los huevos, que son de primera.

—¿Su carta se inclina más hacia el sabor de siempre o buscan sorprender a los clientes con técnicas novedosas?

Lo nuestro es el sabor de siempre, de la cocina de antes, de cuando eran las abuelas las que estaban cocinando. Pensamos que es una apuesta segura porque se trata de un sabor que nunca se olvida y que todos recordamos. El sabor de siempre hay que cuidarlo.

—¿Cómo han trabajado la decoración y el servicio para lograr la sensación de apetecer estar en esta nueva tapería lalinense?

La práctica totalidad del local está decorado con madera en tonos marrones oscuros, con una luz cálida para no caer en las potentes que suelen encontrarse hoy en día.

—¿Quiénes forman parte de este proyecto y cuál es la filosofía de trabajo que comparten?

Somos tres: mi marido, mi hijo y yo. Es un negocio eminentemente familiar que abrimos en unas fechas muy especiales para Lalín por la cercanía de la Feira do Cocido. Coincidimos ahí, la verdad. Como no podía ser de otra manera, nosotros también pondremos cocido en estas fechas tan señaladas para Lalín. Y lo hacemos porque, por ejemplo, en Casa Ruliña era un plato que se nos daba muy bien y todo el mundo lo pedía cada vez que llegaban estos meses de invierno. Seguiremos con el cocido estos días y, después, nos dedicaremos al tapeo en Cokuus.