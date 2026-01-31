Lalín retomará con la Subdelegación del Gobierno la cesión de las casas de camineros

Días atrás, FARO publicaba un reportaje sobre el deterioro de las conocidas como «casas dos camineros» en Donramiro. Son 24 viviendas repartidas en cuatro bloques, de los que dos son titularidad de la Xunta y los otros dos del Estado, aunque en Catastro figura la administración autonómica como única propietaria. En el pleno de este viernes el alcalde, José Crespo, comunicó a la corporación su intención de retomar con la Subdelegación del Gobierno las negociaciones iniciadas hace ya 20 años, cuando era delegado Juan Miguel Diz Guedes, de cara al traspaso de esos dos bloques.

La idea es que, una vez que el Concello sea titular de los dos inmuebles, se los ceda a la Xunta para construir vivienda de protección oficial en los cuatro, como le propuso la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, al alcalde en una reunión. «Sería unha reconstrucción integral, porque se houbese que derribar e construir todo habería que modificar o plan» de urbanismo, señala el regidor. En la actualidad, de los 24 pisos están ocupados 8, entre inquilinos y personal del servicios de Bombeiros Forestais.

La falta de vivienda es uno de los problemas a los que se enfrenta Lalín desde hace años. El otro es la carencia de zonas de aparcamiento por un mal uso de la zona azul por parte de los usuarios y por la estructuración del parking Europa: la concentración de plazas reservadas en la planta baja y los accesos complicados a las plantas superiores desaniman a más de uno a usarlo, aunque sea gratis. Compromiso por Lalín presentó ayer una moción en la que pedía la comparecencia del alcalde o del edil designado para dar explicaciones sobre la reorganización del parking y sobre la «améndoa central». El concejal de Tráfico, Pablo Areán, y después el propio regidor, mostraron su disponibilidad a negociar que el aparcamiento sea gratis, pero no las 24 horas, para evitar que queden coches estacionados todo el día. El portavoz de Compromiso, Rafael Cuiña, está convencido de que el precio simbólico de 50 céntimos o 1 euro «botaría para atrás a moitos que o usan como garaxe propio».

Tarifa simbólica

Areán señaló que los 121 abonados pasarán a ocupar la planta intermedia, que tiene una capacidad de 142 plazas. Cuando se agoten éstas, no habrá plazas para reservar ni en la planta cero ni en la planta alta. Mediante un sistema informático podría evitarse que los abonados estacionasen en estas otras dos plantas. El gobierno local es consciente de las filtraciones de agua del parking, debido sobre todo al desgaste de las telas asfálticas de la techumbre. «En canto haxa consignación económica imos poñelo en perfecto estado de revista», afirmó Crespo.

Sobre la almendra central, Areán indicó que este año se encargó la primera fase de la cruz que componen las calles Rosalía de Castro y Observatorio con Molinera, Pintor Laxeiro (hasta el cruce con la calle B o hasta el antiguo centro de salud, según el alcance de los fondos) y las aledañas de Pardo Bazán, Aller, Z y Luis González Taboada. Tendrá un coste de unos 2,5 millones de euros, a financiar con los planes EDIL y Extra.

Plan de tráfico

«Buscamos unha imaxe uniforme, homoxeneizando estéticas. Así, haberá unha plataforma única accesible, con elementos verdes» y empleo de piedra y hormigón lavado. Pablo Areán indicó que el derribo de la vivienda próxima al antiguo consistorio permitirá crear un conector verde hacia el paseo fluvial. La intervención en estas calles obliga, además, a reordenar la circulación para que algunas calles sean de dirección única. El ejecutivo dispone ya de un borrador del plan de tráfico «muy avanzado», pero admite que hacen falta estacionamientos disuasorios.

Ante estas explicaciones, Compromiso retiró su moción. Desde el Bloque su portavoz, Francisco Vilariño, le espetó que «nós fixemos a proposta de pactar un modelo urbano, e vostedes carecen del. Só teñen grandes obras e pelotazos para os amigos». Y añadió que la gratuidad de 24 horas acabó convirtiendo el párking Europa «nun cemiterio de vehículos». Desde el PSOE Mario López incidió en el «estado lamentable e de abandono» de estas instalaciones.

Visitas por las ayudas de inclusión social

El PP sacó adelante en solitario tanto la desestimación de la alegación contra la aprobación inicial de la ordenanza que regula la concesión de las ayudas de inclusión social (AIS) como la modificación de la ordenanza del Servizo de Axuda no Fogar. Sobre el proceso de las AIS el edil de área, Avelino Souto, señaló que hay informes técnicos que señalan que las visitas a los domicilios son preceptivas para conocer las necesidades de las familias. Pero desde el PSOE su portavoz, Alba Forno, indicó que esas inspecciones pueden ser intrusivas y que, al ser obligatorias, hasta pueden demorar la concesión de las ayudas al alargar el proceso. Teresa Varela, desde Compromiso, apuntó que los profesionales de Servizos sociais tienen ya el rigor suficiente como para decidir si es precisa o no la visita a la vivienda.

Ariadna Fernández, número 2 del BNG, reclama más políticas de inclusión más allá de estas subvenciones, porque en 2020 había en Lalín 70 demandantes, y en 2024 son 136, casi el doble, frente a los 21 de A Estrada. Mencionó las 79 personas que solicitan la paga Risga, muy por encima de las 15 tanto de Trasdeza como de A Estrada.Sí hubo unanimidad en las dos mociones del PP y del PSOE para que Lalín siga adscrito al Imelga de Santiago.

Diversidad de opiniones sobre el Tratado con Mercosur

Solo los dos ediles del BNG votaron a favor de su moción sobre el Tratado entre la UE y Mercosur. Ariadna Fernández no logró cambiar el voto en contra del PP y del PSOE con sus argumentos de que en Galicia hay 900.000 hectáreas sin producir o que el acuerdo favorecerá el monocultivo.El socialista Mario López, en la «mellor intervención da súa historia» según Crespo, recordó que este tratado permitirá la entrada de productos, sí, pero es que va a favorecer la exportación de maquinaria fabricada en Lalín con aranceles hasta un 60% más baratos, así como de productos textiles o metalúrgicos elaborados aquí en Deza. Y ya ahora buena parte de la soja con que se fabrican piensos viene de Argentina o de Brasil. De no salir adelante el tratado, habría que negociar con Estados Unidos.

Cuiña recordó que el convenio con Mercosur afecta a un mercado de 720 millones de personas y supone el 35% del mercado mundial. «A UE exportará 48.700 millóns de euros, e importaremos menos de 10.000». Desde el PP Avelino Souto remarcó que la carne importada «non supón nin un filete por europeo» y lamentó que el BNG vea al sector primario «en taparrabos e coas vacas polas cunetas. Hoxe o sector é competitivo e sementa o millo por GPS».