El Kachucha Fest cambia asientos por la verbena

Lalín reafirmó anoche su posición como capital gastronómica de Galicia con la celebración del especial Luar-Gala do Cocido, una cita que evolucionó bajo la marca Kachucha Fest. El evento, consolidado como el gran escaparate mediático de la Feira do Cocido, propuso una renovación estructural orientada a dinamizar su formato televisivo y conectar con nuevos públicos.

La principal novedad de esta edición fue la apuesta por un concepto festivalero, sustituyendo el tradicional patio de butacas por una zona para 400 personas sin asiento. Este espacio, accesible mediante una entrada diferenciada pulsera incluida, permitió a los asistentes vivir las actuaciones a pie de pista frente a un escenario de grandes dimensiones diseñado para maximizar la cercanía con el espectáculo.

La gala de la TVG contó con la conducción del incombustible Xosé Ramón Gayoso y la presentadora Aitana de Mar. El despliegue artístico combinó el pop nacional de figuras como Ana Guerra, Antonio José y Daniela Blasco con la energía de formaciones referentes de la verbena, tales como El Combo Dominicano, Cinema, Festicultores, Maneiro y Pikete.

El cartel se completó con las actuaciones de Gabriel Fandi, Rocío Varela, Ana Paz, El Capitán Sabrosura y Susie Q’s, conformando una oferta musical variada para los más de 3.000 espectadores que llenaron el Arena.

Panorámica del Lalín Arena. / Bernabé

Más allá del carácter festivo, el evento mantuvo su relevancia institucional con la entrega de los Premios de Gastronomía de Galicia. Adelmás, se otorgó el Premio Álvaro Cunqueiro de periodismo, que en esta edición reconoció la labor de Armando Requeixo, colaborador de FARO. Con esta propuesta, Lalín no sólo exaltó su producto estrella, sino que transformó su tradicional gala en un festival de vanguardia que integró gastronomía, música y reconocimiento cultural.

José Crespo, alcalde de Lalín, aprovechó su tradicional participación en el evento para en primer lugar decir que uno de sus artistas favoritos del Top20 de la Gala do Cocido es Raphael. El regidor también se hizo un selfie con espectadores y concluyó diciendo que «se houbera que elixir un rei gastronómico do interior de Galicia, ese sería o cocido», que abre la temporada de fiestas gastronómicas.