Incoan la clasificación de dos montes comunales de O Sisto

La Consellería do Medio Rural publicó en el DOG de ayer un anuncio del Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra mediante el que se publica el acuerdo de inicio del expediente de clasificación de dos montes comunales en Dozón. Son Pedra Alta y Coteliños, y ambos se catalogarán a favor de la Comunidade de Montes Veciñais de Man Común de Pidre, en la parroquia de O Sisto.

El monte de Pedra Alba ocupa 64.650 metros cuadrados y limita al norte con la carretera PO-533 y tanto al sur como al este y oeste con fincas particulares. Por su parte, el monte Coteliños, de 20.535 metros cuadrados, limita al norte con vecinos de A Corredoira, al sur con un camino y tanto al este como al oeste con propiedades privadas. Hay un mes de plazo, desde hoy, para consultar el expediente y poder formular alegaciones.