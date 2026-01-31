Incoan la clasificación de dos montes comunales de O Sisto
Ocupan más de 85 hectáreas | Medio Rural abre un mes de plazo para presentar alegaciones
REDACCIÓN
La Consellería do Medio Rural publicó en el DOG de ayer un anuncio del Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra mediante el que se publica el acuerdo de inicio del expediente de clasificación de dos montes comunales en Dozón. Son Pedra Alta y Coteliños, y ambos se catalogarán a favor de la Comunidade de Montes Veciñais de Man Común de Pidre, en la parroquia de O Sisto.
El monte de Pedra Alba ocupa 64.650 metros cuadrados y limita al norte con la carretera PO-533 y tanto al sur como al este y oeste con fincas particulares. Por su parte, el monte Coteliños, de 20.535 metros cuadrados, limita al norte con vecinos de A Corredoira, al sur con un camino y tanto al este como al oeste con propiedades privadas. Hay un mes de plazo, desde hoy, para consultar el expediente y poder formular alegaciones.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija