A Estrada abre el plazo para el programa Arteterapia

El departamento de Servizos Sociais del Concello de A Estrada abrirá el lunes, 2 de febrero, el plazo para inscribirse en el programa Arteterapia, dirigido a personas con discapacidad intelectual. La matrícula estará abierta hasta el día 9.

Los participantes en este programa tienen que presentar una discapacidad intelectual reconocida igual o superior al 33% y estar empadronados en A Estrada. Las solicitudes deben dirigirse a Servizos Sociais, bien mediante la sede electrónica del Concello o de manera presencial, en este caso en horario de 09.00 a 14.00.

La actividad comenzará el próximo 18 de febrero y continuará hasta el 18 de diciembre, excepto el mes de agosto. Serán tres sesiones a la semana (lunes, miércoles y viernes, en horario de 16.00 a 19.00 horas) y actividad tendrá carácter gratuito.

Noticias relacionadas

El modelo de solicitud estará colgado en la página web del Concello.