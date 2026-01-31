A Estrada abre el plazo para el programa Arteterapia
REDACCIÓN
El departamento de Servizos Sociais del Concello de A Estrada abrirá el lunes, 2 de febrero, el plazo para inscribirse en el programa Arteterapia, dirigido a personas con discapacidad intelectual. La matrícula estará abierta hasta el día 9.
Los participantes en este programa tienen que presentar una discapacidad intelectual reconocida igual o superior al 33% y estar empadronados en A Estrada. Las solicitudes deben dirigirse a Servizos Sociais, bien mediante la sede electrónica del Concello o de manera presencial, en este caso en horario de 09.00 a 14.00.
La actividad comenzará el próximo 18 de febrero y continuará hasta el 18 de diciembre, excepto el mes de agosto. Serán tres sesiones a la semana (lunes, miércoles y viernes, en horario de 16.00 a 19.00 horas) y actividad tendrá carácter gratuito.
El modelo de solicitud estará colgado en la página web del Concello.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija