Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Entrega de distinciones a la Policía Nacional en la Agasp

Entrega de distinciones a la Policía Nacional en la Agasp | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Entrega de distinciones a la Policía Nacional en la Agasp | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) ubicada en A Estrada acogió ayer el acto de entrega de medallas y distinciones de permanencia al personal de la unidad de Policía Nacional, adscrita a la Comunidade Autónoma de Galicia. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el director general de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva; y el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, participaron en el acto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents