Entrega de distinciones a la Policía Nacional en la Agasp

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) ubicada en A Estrada acogió ayer el acto de entrega de medallas y distinciones de permanencia al personal de la unidad de Policía Nacional, adscrita a la Comunidade Autónoma de Galicia. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el director general de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva; y el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, participaron en el acto.