Emerxencias Lalín retira cinco árboles caídos por el viento

Emerxencias Lalín retira cinco árboles caídos por el viento | EMERXENCIAS LALÍN

El paso del último temporal por tierras dezanas obligó ayer a Emerxencias Lalín a multiplicarse para poder retirar varios árboles caídos durante la jornada. En concreto, los efectivos de emergencia lalinenses tuvieron que actuar en Alperiz (en la fotografía), A Xesta, Bermés, carretera de Brántega y A Veiga.

