Deza y Tabeirós ganan 158 afiliados el último año y lo cierran con 24.421

Deza y Tabeirós-Terra de Montes cerraron diciembre de 2025 con 24.421 personas afiliadas de media a la Seguridad Social, según el Instituto Galego de Estatística (IGE). Son 158 más que en diciembre de 2024 (+0,7%) y 116 menos que en noviembre de 2025 (-0,5%).

En Deza, la afiliación media se sitúa en 15.427 personas, con un balance anual de +86 (+0,6%) y un pequeño retroceso sobre noviembre de -69 (-0,4%). La fotografía interna sigue muy concentrada: Lalín, con 7.873 afiliados, aporta el 51% de toda la comarca y es, además, el principal soporte del crecimiento: suma 72 afiliados en un año (+0,9%), aunque baja 40 en el último mes (-0,5%). En segundo lugar aparece Silleda, con 3.717 afiliados, que mantiene una evolución también positiva respecto a 2024, al ganar 29 (0,8%) y apenas se mueve frente a noviembre , con siete menos (-0,2%). Entre Lalín y Silleda reúnen alrededor de tres de cada cuatro afiliados de Deza, de modo que sus oscilaciones, aunque sean moderadas, acaban marcando el tono comarcal.

El resto de municipios muestra una evolución más desigual, precisamente la que explica por qué el cierre de año no es uniforme. Vila de Cruces se queda en 1.816 afiliados, con descenso tanto en comparación anual, con 21 cotizantes menos, como mensual, con 20, es decir, un -1,1% en ambos casos. Rodeiro termina diciembre con 892 afiliados, seis más que un año antes (0,7%) y una variación mensual prácticamente plana, al ceder uno. Agolada cierra con 756 personas de alta y firma el avance relativo más alto del área analizada: 20 en un año (+2,7%), sin cambios apreciables frente a noviembre. El contrapunto lo pone Dozón, que baja a 374 afiliados y registra la mayor caída interanual: 18 personas (-4,6%), aunque en el último mes no varía. En resumen, en Deza hay crecimiento, pero muy apoyado en Lalín y Silleda, mientras que en concellos más pequeños el cierre de 2025 dibuja realidades distintas, desde el dinamismo de Agolada hasta el retroceso de Dozón y Vila de Cruces.

En Tabeirós-Terra de Montes, la afiliación media de diciembre queda en 8.994 personas, 72 más que en diciembre de 2024 (+0,8%) y 47 menos que en noviembre (0,5%). Aquí la concentración es todavía mayor: A Estrada reúne 7.909 afiliados, el 87,9% de toda la comarca. Su saldo anual es 70 cotizantes más (0,9%) y el mensual cae en 36 (-0,5%), por lo que cualquier movimiento en este territorio se traslada casi automáticamente al total comarcal. Forcarei, con 1.085 afiliados, mantiene una foto anual de estabilidad, con dos más pero el cierre de año es más flojo que noviembre, al perder once, una caída mensual del 1%.

Más allá del cuánto, el IGE permite acercarse al cómo. Por un lado, la estructura productiva: los servicios son la base del empleo en ambas comarcas, pero Tabeirós es más terciaria, mientras que Deza conserva un peso agrario mayor, sobre todo en concellos como Rodeiro o Dozón. Por otro, el reparto por sexos: se mantiene una ligera mayoría de hombres en el conjunto, con diferencias locales. A Estrada es el concello más equilibrado en proporción, mientras que Agolada y Dozón están más masculinizados. Estos dos enfoques –sectores y sexos– ayudan a entender por qué, detrás de una cifra global que sube poco, hay comportamientos muy distintos según el municipio y el tipo de actividad.

Por sexos

En diciembre de 2025, Deza contabiliza 8.176 hombres y 7.251 mujeres (47%), mientras que Tabeirós-Montes suma 4.692 hombres y 4.302 mujeres (48%s). Lalín presenta 4.157 hombres y 3.716 mujeres; Silleda, 1.949 y 1.768; A Estrada, 4.105 y 3.805; y Forcarei, 587 y 498. La diferencia más llamativa está en la forma del crecimiento anual: en Lalín, el saldo positivo en 72 se apoya casi por completo en hombres (77) y las mujeres bajan ligeramente, mientras que en Silleda el avance de 29 lo explica sobre todo la afiliación femenina. En la parte baja de la tabla, Agolada y Dozón tienen el menor peso femenino (en torno al 45%), y A Estrada es el concello con la proporción más alta de mujeres (en torno al 48%), lo que refuerza su perfil de empleo más ligado a servicios.