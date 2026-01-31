Cortes en la calle Calvo Sotelo por el desprendimiento de uralitas

Efectivos de Emerxencias A Estrada y de la Policía Local acudieron en la noche del pasado jueves a la calle Calvo Sotelo para acordonar el entorno de la fachada del edificio número 11, tras desprenderse varios fragmentos de uralita de su tejado. En la jornada de ayer, los servicios de emergencias tuvieron que regresar al lugar después de que se siguiesen registrando desprendimientos de uralitas a lo largo de la mañana. Esto ponía en peligro la seguridad de las numerosas personas que cada día pasan por esta calle peatonal.

La droguería Muchas, acordonada por la Policía Local. | L.D.

La Policía Local fue la primera en llegar al lugar. Según relatan, a media mañana volvió a caer un cacho de uralita pero no dentro de la zona acordonada junto al edificio, sino en la parte central de la calle. Al romperse los cachos llegaron incluso a tiendas situadas en el lado contrario.

Ante esta situación de riesgo se alertó a Emerxencias A Estrada. El poblema es que era imposible acceder con escalera al lugar donde se encontraban las uralitas, varias de ellas ya desprendidas y sueltas sobre el tejado del edificio contiguo. Fue necesario acceder al lugar desde el ático de una vivienda, retirando las uralitas sueltas. Quedaron sin embargo otras planchas que estaban en su lugar pero que ahora deben ser afianzadas por los propietarios del edificio. Durante estos trabajos hubo que cortar el paso por parte de la calle.

Noticias relacionadas

El suceso dejó una curiosa imagen, ya que la Perfumería-Droguería Muchas quedó rodeada del cordón policial. Esto obligaba a sus clientes a tener que saltar este cordón para acceder a la tienda, lo que también implicaba un riesgo para su seguridad en caso de nuevos desprendimientos.