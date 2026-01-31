Codeseda marca tendencia en el rural estradense

Según los últimos datos del INE, a 1 de enero de 2025, la parroquia de Codeseda sumó 23 nuevos residentes en un solo año, situándose en los 352 habitantes y encabezando el ránking de crecimiento del Concello de A Estrada. La siguieron Cereixo y Santa Cristina de Vea, con 10 y 9 residentes más, lo que la convierte en un faro de esperanza para un rural marcado por la pérdida generalizada de población, donde solo la mitad de las parroquias estradenses consiguieron tener saldos positivos.

Lo más llamativo del incremento no es solo la cifra, sino que es algo que perciben los vecinos. Así lo explica el presidente de la Asociación Codeseda Viva, Carlos da Barreira: «Na parroquia xa é palpable na rúa o incremento de poboación, incluso de nenos. Agora é habitual ver o parque cheo de rapaces xogando polas tardes, algo que antes botábase en falta, e iso nótase a pé de rúa». Para la parroquia, este repunte supone «unha subida realmente importante e moi positiva, porque todo o que non sexa baixar xa é unha boa noticia para nós», indica.

El aumento registrado el pasado ejercicio responde a una combinación de causas. Por una parte, hubo nuevos nacimientos; y por otra, personas con raíces en la parroquia decidieron retornar y establecerse de nuevo en Codeseda. «Houbo xente que vivía fóra pero tiña casa aquí e agora veu vivir definitivamente, e tamén moitas familias que tiveron fillos», explica Da Barreira.

Pero no solo es eso. Codeseda mantiene una red de servicios poco habitual en el rural, un factor clave para atraer y fijar población. «Seguimos tendo centro médico, farmacia, supermercado, ferretería e bares. Iso fai que sexa un sitio moi atractivo dentro das dificultades do rural, sobre todo para xente nova, pero tamén para persoas maiores», apunta.

El buen funcionamiento y la proximidad de estos servicios básicos generan una sensación de estabilidad y optimismo, según el presidente: «É como unha progresión positiva que se contaxia. Por exemplo, está a decoración de Nadal impulsada polos propios veciños. Esas son sinais claras da recuperación da vida económica e social do pobo, que vai en aumento».

Desde hace varios años, las personas de la asociación perciben un interés constante por parte de personas de fuera que quieren instalarse en Codeseda. «A través das redes sociais notamos moitísimas consultas todas as semanas, xa dende hai anos. Hai un gran interese por vivir en zonas rurais, e estamos ben posicionados», señala su presidente. Incluso numerosos peregrinos que que recorren el Camiño de Ignacio Taverneiro o el da Geira mostraron interés en asentarse allí «Nos últimos meses tivemos 3 peregrinos que querían mercar unha vivenda aquí, pero ao final acabaron comprando noutras zonas, cara Ourense, polos problemas que temos», lamenta.

Un freno ante el crecimiento

El principal impedimento para que Codeseda continúe creciendo es la dificultad para vender viviendas debido al proceso de concentración parcelaria, todavía sin finalizar y que lleva siendo un quebradero de cabeza para los interesados en comprar y la asociación desde hace años. «Agora mesmo é imposible vender unha casa con tódalas garantías», afirma con rotundidad Carlos da Barreira. El problema, explica, es doble: «Por unha banda, o comprador non pode pedir hipoteca; e por outra, a vivenda non se pode rexistrar correctamente, porque cando remate a parcelaria inscribirase a nome do propietario anterior».

Esta situación genera inseguridad jurídica y riesgos importantes para quien compra, lo que a la larga derivará en un estancamiento poblacional. «Hai moita máis capacidade para aumentar a poboación, pero a burocracia mátanos. Hai xente que quere vender e xente que quere comprar, pero non se pode levar a cabo o proceso», resume. Codeseda Viva se reunió con los técnicos de la parcelaria y con el alcalde para analizar la situación, y señalan que hay voluntad de colaboración, pero el proceso avanza lentamente. «Na parroquia agora hai 20 vivendas en venda. Se a parcelaria estivese rematada, cremos que nun ano ou dous poderían estar vendidas», explica Carlos, que tiene claro que «só con nacementos e sen vender é moi difícil seguir aumentando a poboación».