La administración de A Estrada vende el segundo premio de la Lotería Nacional

Está premiado con 120.000 euros

Administración de Lotería Número 1 de A Estrada.

Administración de Lotería Número 1 de A Estrada. / Bernabé

Lois Docampo

A Estrada

La Administración de Lotería Número 1 de A Estrada anunció hoy sábado que ha vendido el segundo premio de la Lotería Nacional. Se trata del número 18.699. Según explicaron a través de sus redes sociales está premiado con 120.000 euros y 12.000 euros el décimo.

