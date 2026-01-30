Vista Alegre escoge nueva directiva el día 6
La Asociación Cultural Vista Alegre, de A Bandeira, celebra el 6 de febrero (a las 19.30 horas) una asamblea extraordinaria para escoger nueva junta directiva. El plazo de presentación de candidaturas remata el 5 a las 20.00 horas. El orden del día incluye la lectura de la memoria de actividades de 2025 y el balance económico también del año pasado.
