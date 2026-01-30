Taboada demanda avances en la senda peatonal de Cumeiro

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, mantuvo este jueves un encuentro con la diputada de Infraestruturas Públicas de la Diputación, Belén Cachafeiro, para retomar dos iniciativas en la red viaria del municipio.

Una de ellas es el sendero peatonal en la parroquia de Cumeiro. Taboada defendió la posibilidad de avanzar en esta senda para unir el lugar de Navaza con Carballal y así mejorar tanto la seguridad viaria como la movilidad peatonal en la zona. Los dos políticos abordaron también el proyecto de desensanche y reposición de la carretera que comunica Merza y Bascuas y que finaliza su conexión con la PO-960 en el «cruce da Farrapa». La redacción del proyecto está acabada y ahora la Diputación está pendiente de la entrega de terrenos. El gobierno local valora de forma positiva el encuentro «para sacar adiante actuacións de importante necesidade».