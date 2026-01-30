Silleda vuelve a destinar más de 100.000 euros a colectivos

El Concello de Silleda vuelve a destinar este año 104.100 euros a las ayudas a colectivos culturales, deportivos y vecinales o de participación social. Las bases de estas subvenciones se debaten en el pleno de hoy (10.00 horas) y reparten esos más de 100.000 euros entre los 35.000 para colectivos deportivos, los 58.000 para culturales (la cuantía incluye los 20.000 de la Banda de Música Municipal de Silleda y los 15.000 para la Recreativa e Cultural da Bandeira) y los 11.100 para asociaciones de vecinos o de participación social.

Las bases son similares a las de años anteriores, pero introducen nuevos criterios de puntuación en, por ejemplo, las ayudas a asociaciones de vecinos. En este caso, también van a ser puntuables las actividades que estén destinadas a las personas mayores o que tengan un carácter intergeneracional. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a contar una vez que se publique la convocatoria.

El orden del día incluye además el anexo de subvenciones nominativas y el plan estratégico de subvenciones. En las nominativas, además de las mencionadas para las bandas de música, Silleda destina 10.000 euros al deportista Christian Costoya (que compite ahora en Fórmula 4), 20.000 para la Asociación de Persoas Enfermas de Alzhéimer e Outras Demencias y 400 para cada fiesta gastronómica.