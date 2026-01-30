La sanidad en Terra de Montes sigue en el punto de mira una década más tarde

El fallecimiento este martes de una vecina de Soutelo de Montes mientras esperaba 40 minutos por una ambulancia ha reavivado unas reivindicaciones que llevan meses, e incluso años, protagonizando el debate social en Terra de Montes: la erosión progresiva de la cobertura sanitaria en la zona. Si bien el caso acontecido esta semana conmocionó a la comunidad, no es el primero ni, seguramente, será el último. En cambio, sirve para poner en evidencia la importancia de una rápida respuesta en caso de emergencia. En un día en el que el médico del centro de salud no estaba disponible y fue el personal de enfermería el que tuvo que practicar los primeros auxilios bajo tutorización vía telefónica, las deficiencias del sistema parecen evidentes. Pero lo cierto es que podrían ser peores, pues en 2017 una reorganización de recursos en Forcarei planteaó un posible cierre del centro de salud soutelano.

Aquella reorganización dio lugar a una de las mayores movilizaciones vecinales registradas en Soutelo de Montes en los últimos años. Vecinos, colectivos sociales y representantes políticos alertaron entonces del impacto que tendría la pérdida del consultorio en una población mayoritariamente envejecida y con dificultades de movilidad. Las protestas lograron frenar el cierre inmediato y el Sergas confirmó la continuidad del centro, que en aquel momento contaba con dos médicos, una enfermera y personal de servicios generales. No obstante, la reorganización dejó abierta la puerta a futuros ajustes, al plantearse una reducción del número total de facultativos entre los centros de Forcarei y Soutelo.

Desde entonces, el centro de salud de Soutelo ha continuado funcionando en un marco de dotaciones ajustadas. En los años posteriores a 2017 no se anunciaron refuerzos estructurales de plantilla, y la cobertura asistencial ha estado condicionada por bajas, vacaciones y reorganizaciones internas del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, de la que depende el municipio.

Un episodio relevante en esta evolución se produjo a partir del verano de 2019 con la reorganización del servicio de Pediatría. La atención pediátrica en Forcarei pasó a prestarse de forma parcial y compartida con el municipio de Cerdedo-Cotobade, reduciendo los días y horas de consulta presencial. Aunque inicialmente se presentó como una medida provisional para los meses estivales, en enero de 2020 el propio Sergas confirmó al Concello el carácter definitivo de esa reducción. La reorganización obligó a las familias a desplazarse entre 40 minutos y una hora varios días a la semana para acceder a este servicio.

La situación se agravó en marzo de 2020, cuando la baja médica de la pediatra dejó sin atención pediátrica al municipio durante varios días, en pleno inicio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. La alcaldesa de Forcarei trasladó entonces a la Xunta su preocupación por la paralización total del servicio y por los desplazamientos forzosos de menores a otros centros, alertando también del temor a que la coyuntura se utilizase para consolidar nuevos recortes. En ese contexto, el Concello entregó 650 firmas recogidas en Forcarei y Soutelo en contra de la reducción de la cobertura pediátrica, sin que se produjera una reversión de la medida.

En los años siguientes, las dificultades para garantizar una cobertura continuada en la Atención Primaria se han repetido en otros puntos de Terra de Montes. En Cerdedo-Cotobade, plataformas vecinales denunciaron en 2024 la ausencia de personal médico durante varios días consecutivos, con derivaciones de pacientes a Forcarei, Tenorio o incluso al Hospital Montecelo, en Pontevedra.Lo que volvió a poner el foco en la fragilidad del sistema sanitario en el rural y en la dependencia de recursos centralizados.

Es en este contexto donde se inscribe el fallecimiento ocurrido esta semana en Soutelo de Montes. Sin establecer relación causal ni emitir valoración clínica alguna, el suceso ha reabierto el debate sobre los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia y la capacidad del sistema para atender situaciones críticas en núcleos rurales dispersos. Desde 2017, la cobertura sanitaria en Soutelo ha mantenido su existencia formal, pero ha estado sujeta a cambios organizativos y a una disponibilidad variable de recursos, un recorrido que explica por qué episodios como el de este martes vuelven a situar la sanidad rural en el centro del debate social.