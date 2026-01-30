Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roteiros mantiene la Ruta das Alvarizas

Roteiros de Lalín confirma en su perfil de Facebook que mantiene en pie la programación de la Ruta das Alvarizas de Moa e Zobra, prevista para este domingo desde las 9.30 horas. El punto de encuentro será en el campo de la fiesta de Moa. Son 12 kilómetros, de dificultad media. La inscripción puede formalizarse en www.roteirosdelalin.gal.

