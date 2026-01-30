Roteiros mantiene la Ruta das Alvarizas
Roteiros de Lalín confirma en su perfil de Facebook que mantiene en pie la programación de la Ruta das Alvarizas de Moa e Zobra, prevista para este domingo desde las 9.30 horas. El punto de encuentro será en el campo de la fiesta de Moa. Son 12 kilómetros, de dificultad media. La inscripción puede formalizarse en www.roteirosdelalin.gal.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana