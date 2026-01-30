Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Estrella Roja-CeltaPlan de Dependencia XuntaUrbanismo Alfageme VigoRegistro Vivienda GaliciaTractorada en la A-52Los 'profes' no quieren excursionesMuere Susi Seoane
instagramlinkedin

Romería en Cereixo en honor a Nosa Señora de Lourdes

REDACCIÓN

A Estrada

La parroquia de Cereixo celebra el 11 de febrero la romería de Nosa Señora de Lourdes. Ese día finalizará la novena solemne que arranca el día 3. Esas novenas diarias serán cantadas, contando con la participación de coros parroquiales. Todas las misas tendrán lugar a las 19.00 horas. A esa misma hora se celebrará la misa final, el día 11. En este acto se realizará la bendición de los enfermos. Habrá además novena y rosario de las antorchas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents