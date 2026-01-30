Romería en Cereixo en honor a Nosa Señora de Lourdes
REDACCIÓN
A Estrada
La parroquia de Cereixo celebra el 11 de febrero la romería de Nosa Señora de Lourdes. Ese día finalizará la novena solemne que arranca el día 3. Esas novenas diarias serán cantadas, contando con la participación de coros parroquiales. Todas las misas tendrán lugar a las 19.00 horas. A esa misma hora se celebrará la misa final, el día 11. En este acto se realizará la bendición de los enfermos. Habrá además novena y rosario de las antorchas.
