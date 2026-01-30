El PSOE exige el arreglo urgente de la «deteriorada» Rolda Leste

El PSdeG-PSOE de Lalín denuncia el «grave deterioro» de la Rolda Leste, una de las principales vías de circulación y de acceso al núcleo urbano, y reclama al gobierno local actuaciones «urgentes e inmediatas» para garantizar la seguridad viaria y unas condiciones adecuadas de movilidad.

Su portavoz, Alba Forno, recuerda que el ejecutivo local anunció hace casi un año la realización de un estudio previo para la remodelación de esta vía, pero desde entonces no se han conocido avances. Así que se pregunta «en que punto se atopa ese estudo, cando se van iniciar as obras e cal é realmente o plan do Concello para arranxar unha estrada que cada día está en peor estado».

Forno advierte de que el deterioro del firme es generalizado a lo largo de todo el trazado, con especial gravedad en puntos críticos como las salidas de la rotonda de la rúa Monte Faro hacia el área comercial de Carrefour y hacia la zona del Manuel Rivero. En esos tramos, señala, «as fochancas son cada vez máis grandes e perigosas».

Según explicó la edil socialista, el mal estado de la calzada estaría provocando daños frecuentes en los vehículos, con casos de ruedas reventadas y averías que, a su juicio, podrían evitarse con un mantenimiento adecuado. «Cada semana hai condutores afectados polos buracos e isto supón un custo económico innecesario para as veciñas e veciños», indica.

Desde el PSOE también alertan del incremento del riesgo de accidentes, especialmente en jornadas de lluvia, cuando los baches se llenan de agua y dificultan la visibilidad del firme. «En condicións meteorolóxicas adversas, o perigo multiplícase, sobre todo nunha vía con tráfico intenso», dice.

Forno denuncia la falta de acción del gobierno local y la ausencia de información sobre el proyecto anunciado, mientras «as persoas usuarias da Rolda Leste seguen circulando a diario cunha sensación constante de inseguridade». Por ello, reclama que se pase «de los anuncios» a la adopción de medidas inmediatas para recuperar una infraestructura que considera clave para Lalín.