Preparan la primera edición de la Feira de Emprendemento de A Estrada

Llevan trabajando juntos desde hace casi un año y ahora quieren valorizar y hacer visible esta experiencia e iniciativa compartidas. El Club de Emprendemento Deza-Tabeirós, impulsado por Acción contra el hambre y el Concello de A Estrada, se reunió ayer en el consistorio estradense para avanzar en el diseño de la que será la primera Feira de Emprendemento de A Estrada, un evento que se prepara con vistas al próximo mes de mayo.

El Club de Emprendemento nació en A Estrada como un espacio nuevo con voluntad de encuentro para personas emprendedoras de la comarca, empresas, entidades sociales y todos aquellos que apuestan por el emprendimiento como motor de dinamización de un territorio eminentemente rural. En estos momentos la agrupación reúne a 25 emprendedores y continúa creciendo.

Con reuniones semanales, algunos de los participantes en este club señalaron que la experiencia está resultando «muy positiva y muy útil», convirtiéndose en un foro acomodado para compartir experiencias, inquietudes y también «miedos». Una de las cuestiones más salientables de las expuestas en esta sesión es que, a la par, también surgen sinergias entre los participantes, de manera que los negocios por los que apostaron están encontrando puntos de confluencia y colaboración.

Ahora, este colectivo quiere sacar a la calle la importancia del emprendimiento como salida laboral y la propia experiencia que está generando este club estradense. Para eso, sus integrantes promueven, en convenio con el Concello de A Estrada, un certamen de dos días de duración, inicialmente proyectado en la plaza del Concello.

Pendientes de confirmar localización y fechas, la pretensión es que la Feira del Emprendemento se celebre en jornadas de viernes y sábado, buscando que en la primera de ellas haya una apuesta decidida por abordar el emprendimiento desde una perspectiva multidisciplinar. En este sentido, una de las propuestas sobre la mesa sería invitar a centros de enseñanza y administraciones, analizando salidas profesionales de la mano del emprendimiento o programas que lo impulsan, entre otras cuestiones.

De igual manera, los promotores de este certamen tienen en mente a organización de actividades, charlas, juegos y dinámicas que permitan visibilizar los proyectos de los emprendedores locales y que ayuden a la reflexión sobre el emprendimiento como alternativa para adentrarse y crecer en el mundo laboral.

La feria también estaría abierta a la participación de asociaciones con participación económica y entidades especializadas en el emprendimiento, si bien la filosofía que se le quiere imprimir al evento es que se convierta en un escaparate accesible al conjunto de la población, en el que la iniciativa empresarial y laboral que surge de la mano de una idea de negocio tenga el protagonismo que merece.

Noticias relacionadas

Ayuda municipal para dar los primeros pasos

Desde este club también destacó que, valorando experiencias de otros municipios, en A Estrada los emprendedores tienen un importante acompañamiento institucional, con «apoyo directo e indirecto». Además del asesoramiento que se hace desde el departamento municipal de Empleo, el Concello lleva años acompañando económicamente a los emprendedores locales en sus primeros pasos.En este sentido, desde el año 2011, estas aportaciones para favorecer el emprendimiento en el ámbito estradense ayudaron ya a más de 300 proyectos empresariales. La ayuda media otorgada en estos años se sitúa por encima de los 1.000 euros, pudiendo aspirar los solicitantes a un máximo de 2.000. Son a fondo perdido y su finalidad es subvencionar parte de los gastos de la puesta en marcha y del funcionamiento de la empresa.