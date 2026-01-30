«Monald Trantrán» preside o acendido do Muro de Luz dos Baldréus en Silleda
Baixo o lema «Make Entroido Great Again», o colectivo convoca un acto festivo ás 21.00 horas deste venres no aparcamento do Barrio do Campo
REDACCIÓN
Silleda acende hoxe o seu particular contador cara ao Entroido. Os Baldréus prenden este venres, 30 de xaneiro, ás 21.00 horas, o seu Muro de Luz cun acto «festivo e informal» que moi probablemente estará marcado pola chuvia, como avanza a organización. Pero... «será por paraugas!».
A cita celébrase nos arredores da «magnífica lameira» que este inverno quedou a carón do aparcamento público do Barrio do Campo. Un dos atractivos do evento, que se presenta baixo o lema Make Entroido Great Again (MEGA), é a presenza do convidado especial anunciado polos Baldréus: Monald Trantrán, que, segundo o colectivo, confirma a súa asistencia «desde a White House» e chega acompañado da súa «recua habitual». O personaxe, presentado no cartel como «president of the United States of Entróidica», será o encargado de presidir e conducir o acendido.
A organización anima á veciñanza a achegarse con «bo paraugas, moito ánimo» e incluso con provisións para a retranca: «ovos, tomates, tortas de merengue ou todo aquilo» que consideren que o seu insigne convidado «poida merecer... que lle boten enriba, claro».
Logo do acendido oficial do muro, os Baldréus chaman a que a festa continúe polas rúas e bares de Silleda. Será o pistoletazo de saída para o seu día grande, o domingo 15 de febreiro.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana